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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о рекорде Гретцки: «Овечкин максимально приблизится в этом сезоне, а в следующем побьет. Это неизбежно, можно с уверенностью говорить»

39-летний форвард идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Гретцки (894 в 1487 играх).

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