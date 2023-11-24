Ждали "чёрного лебедя"? Мардан дал свой прогноз: "По всей Европе начнётся религиозная война"

Публицист Сергей Мардан после событий в Дублине отметил, что "чёрным лебедем" для Европы станет очередная трагедия, связанная с радикальным исламизмом, после которой наверняка начнётся "религиозная война".
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