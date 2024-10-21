Хьюстон, у нас проблемы: в американском городе вертолет столкнулся с радиовышкой

Хьюстон. США. Частный вертолет врезался в радиовышку, упал и загорелся в американском Хьюстоне. Погибли все, кто находился на борту воздушного судна – трое взрослых и ребенок, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал NBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии