Трамп осудил убийство израильских дипломатов в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию, произошедшую у еврейского музея в Вашингтоне 22 мая, где были убиты двое представителей израильской дипломатической миссии, передает корреспондент УтроNews Он заявил, что преступление является актом антисемитизма.