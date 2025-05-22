Трамп осудил убийство израильских дипломатов в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию, произошедшую у еврейского музея в Вашингтоне 22 мая, где были убиты двое представителей израильской дипломатической миссии, передает корреспондент УтроNews Он заявил, что преступление является актом антисемитизма.
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