Петербуржцы начали требовать компенсации от Greenbox за отравления продукцией

Районные суды зарегистрировали первые иски. Жители Петербурга начали подавать иски против скандально известной сети кафе правильного питания АО «Грин Бокс» и онлайн-магазина «Самокат» (ООО «Умный ритейл») после массового отравления готовой продукцией.
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