Михаил Развожаев: Спасательная служба Севастополя освободила бычка, застрявшего в траншее

Спасательная служба Севастополя освободила бычка, застрявшего в траншее Ещё один нетривиальный эпизод из будней наших спасателей: на пульт Спасательной службы Севастополя поступил необычный звонок — сообщили, что в селе Россошанка годовалый бычок застрял в траншее для газопровода.