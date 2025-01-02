Михаил Развожаев: Спасательная служба Севастополя освободила бычка, застрявшего в траншее

Спасательная служба Севастополя освободила бычка, застрявшего в траншее Ещё один нетривиальный эпизод из будней наших спасателей: на пульт Спасательной службы Севастополя поступил необычный звонок — сообщили, что в селе Россошанка годовалый бычок застрял в траншее для газопровода.
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