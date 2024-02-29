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Два миллиардера из топ-200 Forbes отказались от гражданства России ради бизнеса в ЕС

Два миллиардера из топ-200 Forbes отказались от гражданства России ради бизнеса в ЕС

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства,Два миллиардера, входившие на протяжении четырех лет в топ-200 спика Forbes решили выписать себя из списка граждан России.

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