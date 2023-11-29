Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили выставку-форум «Россия»

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Зампредседателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума «Россия».
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