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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили выставку-форум «Россия»

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили выставку-форум «Россия»

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Зампредседателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума «Россия».

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