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В Центре ´Покрова´ состоялось душевное мероприятие для прихожан и семей с детьми.

В Центре ´Покрова´ состоялось душевное мероприятие для прихожан и семей с детьми.

Голоса и детский смех не замолкают в Центре ´Покрова´ ни в будни, ни в выходные. С понедельника по субботу проходят занятия в различных объединениях по интересам, репетиции хоров, встречи с подопечными и людьми с ограниченными возможностями.

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