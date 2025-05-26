Курсанты академии из Алексеевского помогли развернуть самое большое в мире Знамя Победы

Курсанты Академии ГПС МЧС России из Алексеевского района приняли участие в патриотическом проекте «Непокоренные», целью которой является защита исторического наследия страны, а также укрепление патриотических ценностей среди молодого поколения.
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