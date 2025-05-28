МЛС. «Интер Майами» Месси против «Монреаля», «Атланта» Миранчука примет «Орландо», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Лос-Анджелеса»

В ночь на четверг «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Монреаль Импэкт», «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет дома с «Орландо Сити», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится в гостях с «Лос-Анджелесом».
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