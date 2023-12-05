В студии Codemasters, ответственной за F1 23 и EA Sports WRC, произошли увольнения С момент...

В студии Codemasters, ответственной за F1 23 и EA Sports WRC, произошли увольненияС момента выхода гоночной игры EA Sports WRC от студии Codemasters прошел почти месяц, а с момента выхода F1 23 – полгода, при том что студия была куплена EA всего два года назад.
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