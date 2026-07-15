Ванилла SU
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Ванилла SU

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Личный опыт: как корейский подход к макияжу меняет восприятие возраста и учит ценить естественность

Личный опыт: как корейский подход к макияжу меняет восприятие возраста и учит ценить естественность

Признаюсь честно, долгое время я смотрела на корейские бьюти-ритуалы с легким недоумением. Казалось, что количество баночек на туалетном столике превышает все мыслимые пределы, а результат при этом настолько эфемерный, будто никакого макияжа и вовсе не делали.

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