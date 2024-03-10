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В Орле вновь сломалась тяговая подстанция и изменились маршруты троллейбусов

В Орле вновь сломалась тяговая подстанция и изменились маршруты троллейбусов

Сегодня, 10 марта, в Орле вновь вышла из строя тяговая подстанция МУП «ТТП». Речь идёт об электроустановке, которая обеспечивает преобразование постоянного тока для контактной сети автовокзала до Тургеневского моста.

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