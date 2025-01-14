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СК начала проверку после ЧП на концерте блогера Ивана Золо в Кемерове

СК начала проверку после ЧП на концерте блогера Ивана Золо в Кемерове

Следственный комитет организовал доследственную проверку после ЧП на концерте блогера Ивана Золо в одном из заведений Кемерова.

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Комментарии
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Амара Карпова
Делать нечего что ли😱🤬надо было повестки им раздавать вместе с блогером!!!
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21 час.

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