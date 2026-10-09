В ТиНАО построены новые очистные сооружения «Шаганино»

В Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы специалисты АО «Мосводоканал» возвели новый объект водоотведения – очистные сооружения «Шаганино» производительностью 2000 куб.
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