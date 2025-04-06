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Царьград

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Путин займется авиаперевозками и развитием регионов на следующей неделе

Путин займется авиаперевозками и развитием регионов на следующей неделе

Президент Владимир Путин на следующей неделе сосредоточится на решении вопросов авиаперевозок и продолжит сотрудничество с регионами и Агентством стратегических инициатив для их дальнейшего развития и поддержки.

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