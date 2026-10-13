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Когда работа забирает больше, чем дает: проверьте себя на выгорание

Иногда даже любимая работа начинает восприниматься как ежедневное испытание. Утро еще не началось, а сил уже нет, коллеги раздражают, а задачи, которые раньше казались важными, вызывают только равнодушие.

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