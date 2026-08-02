Украину предупредили о надвигающейся катастрофе

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Блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. Об этом предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.