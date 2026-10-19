Губернатор Кемеровской области предложил прятать дата-центры от дронов в старых угольных карьерах, строя там на дне здания в 10–16 этажей.
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- T А зачем и почем...
- Пусть мир спасае...
- Пусть мир спасае...
ОН ПРАВ..Многое давно пора прятать под землю....Как это делает Иран.