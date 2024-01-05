В небе над Крымом и Кубанью российские силы ПВО уничтожили 37 беспилотников

Также 10 ракет РСЗО «Ольха» перехвачено на подлете к Белгороду, заявили в МинобороныРоссийские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 беспилотников в небе над Крымом и еще один над Краснодарским краем.
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