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В небе над Крымом и Кубанью российские силы ПВО уничтожили 37 беспилотников

В небе над Крымом и Кубанью российские силы ПВО уничтожили 37 беспилотников

Также 10 ракет РСЗО «Ольха» перехвачено на подлете к Белгороду, заявили в МинобороныРоссийские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 беспилотников в небе над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

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Александр Глущенко
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