В Гидрометцентре России предупредили жителей Москвы о новом циклоне

Москвичам не стоит расслабляться после прохождения холодного фронта: в субботу к столице подойдет очередной циклон, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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