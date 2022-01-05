Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Уже в начале 2021 года определился общий негативный тон отношений России и Евросоюза. Февральский приезд в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился резкой, далёкой от дипломатичного тона, пикировкой между ним и Сергеем Лавровым.
Популярные статьи
- Чубайс в шоке. Государство начало пересматривать итоги приватизации
- Сатановский: Причморить население, утилизовать его с помощью моргов, крематориев и погостов, и не будет проблем?
- Вообразите, себе – сколько людей по длинной цепочке инстанций поступились не только здравым смыслом, но и своей совестью, частью своей души.
Свежие комментарии