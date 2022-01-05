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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Уже в начале 2021 года определился общий негативный тон отношений России и Евросоюза. Февральский приезд в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился резкой, далёкой от дипломатичного тона, пикировкой между ним и Сергеем Лавровым.

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