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РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем российского мороженого

РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем российского мороженого

Главным покупателем российского мороженого по итогам 2024 года стал Казахстан, импортировавший этого лакомства на сумму в 19,8 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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