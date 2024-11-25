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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появились скриншоты и видео новой игры от бывших разработчиков Cyberpunk 2077. Это ...

Появились скриншоты и видео новой игры от бывших разработчиков Cyberpunk 2077. Это ...

Появились скриншоты и видео новой игры от бывших разработчиков Cyberpunk 2077. Это RPG с элементами выживанияНа днях студия Starward Industries, состоящая из бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dead Island и Dying Light, опубликовала тизер-трейлер своей новой игры Dante’s Ring.

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