Появились скриншоты и видео новой игры от бывших разработчиков Cyberpunk 2077. Это RPG с элементами выживанияНа днях студия Starward Industries, состоящая из бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dead Island и Dying Light, опубликовала тизер-трейлер своей новой игры Dante’s Ring.