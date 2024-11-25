Появились скриншоты и видео новой игры от бывших разработчиков Cyberpunk 2077. Это RPG с элементами выживанияНа днях студия Starward Industries, состоящая из бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dead Island и Dying Light, опубликовала тизер-трейлер своей новой игры Dante’s Ring.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)