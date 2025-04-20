В Никитском ботаническом саду выбирают «генерала» Парада тюльпанов

В Никитском ботаническом саду выбирают «генерала» Парада тюльпановВ этом году на Параде «Салют Победы» представлено 110 тысяч цветов, среди которых сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, а также редкие сорта с оригинальными бутонами.
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