В Никитском ботаническом саду выбирают «генерала» Парада тюльпанов

В Никитском ботаническом саду выбирают «генерала» Парада тюльпановВ этом году на Параде «Салют Победы» представлено 110 тысяч цветов, среди которых сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, а также редкие сорта с оригинальными бутонами.