Волонтеры Победы поздравили семьи мобилизованных в День семьи, любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» навестили семьи участников специальной военной операции, поздравили их с праздником в рамках всероссийской акции «Родные-любимые!» Всего в акции приняли участие 308 волонтёров Победы, объединенных в 12 бригад.