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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Киев анонсировал санкции против Грузии

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После задержаний, обысков, изъятия громадного количества вещдоков и закрытия всех точек, торговавших пиротехникой, а также блокировки интернет-платформы "Даитове" (где преступные элементы обсуждали стратегию и тактику акций в Тбилиси, делились креативом по поводу насильственных методов борьбы с силовиками, получали новые методички от кураторов), - грузинский "майдан" временно сдулся.

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