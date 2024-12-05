Киев анонсировал санкции против Грузии

После задержаний, обысков, изъятия громадного количества вещдоков и закрытия всех точек, торговавших пиротехникой, а также блокировки интернет-платформы "Даитове" (где преступные элементы обсуждали стратегию и тактику акций в Тбилиси, делились креативом по поводу насильственных методов борьбы с силовиками, получали новые методички от кураторов), - грузинский "майдан" временно сдулся.