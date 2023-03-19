Слово и дело

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Дана Борисова заявила, что считает Блиновскую и Самойлову аферистками

Дана Борисова заявила, что считает Блиновскую и Самойлову аферистками

Ведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с разоблачением блогера Лерчек. Она заявила, что теперь ждет налоговиков у Оксаны Самойловой и Елены Блиновской, которых считает аферистками.

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