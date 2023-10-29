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За рулем

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Новый российский электрогрузовик сделают доступным

Новый российский электрогрузовик сделают доступным

Электрогрузовик EVM PRO основан на шасси отечественного УАЗ «Профи». Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже начала подготовку к более глубокой локализации производства, включая монтаж и отладку оборудования в электротехническом цеху.

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