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МОСИНФОРМ

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Стартовали работы по сохранению главного дома усадьбы Грачевка на севере Москвы

Стартовали работы по сохранению главного дома усадьбы Грачевка на севере Москвы

В Ховрине приступили к работам по сохранению главного дома усадьбы Грачевка. Здание расположено на Клинской улице по адресу: владение 2, и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

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