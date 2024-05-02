АМАРАНТ "Он же насмехается над нами!" Буржуины в ауте от предстоящего шоу захваченной техники. А в Берлине сущая истерия.
Первомайский "парад артефактов"
Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕВРОПЕЙСКИМ ТУРИСТАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ПОБЫВАТЬ НА ЭТОЙ УБОЙНОЙ ВЫСТАВКЕ ЗАПАДНОЙ БРОНЕТЕХНИКИ: ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! ПОЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ЗАПАДНОГО ВООРУЖЕНИЯ МОГУТ ВООЧИЮ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИМ "ВТЮХИВАЕТ" ЗАПАД ЗА ИХ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
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4 час.
МБ
Михаил Бердников
Выставка вооружения всегда интересная кампания,т.к. на её фоне можно сделать селфи. Молодёжь одобряет.
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3 час.
Сергей Федотов
Не так давно было предложение разместить подбитую и отбитую у висюшников западную технику перед посольствами этих стран в Москве. Вот не помню, реализовали эту замечательную идею или нет Но идея великолепна и до сих пор актуальна. После выставки на Поклонной всей этой западной халабуде самое место перед окнами западных посольств.
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2 час.
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