Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Буевич
    А посидеть на дорожку? Сначала на зону, а потом и за пределы Родины можно ехать.Лучше помогу соба...
  • Nina Данилова
    Лишить гражданства России и за пределы нашей Родины с запретом на пересечение наших границЛучше помогу соба...
  • Сергей Иовенко
    Ну как бандеровец бандеровцу; Во первых, ещё никто не доказал обратное словам о целях нациков, во вторых, нигде нет и...«Её всё-таки поса...

Первомайский "парад артефактов"

Первомайский "парад артефактов"

АМАРАНТ "Он же насмехается над нами!" Буржуины в ауте от предстоящего шоу захваченной техники. А в Берлине сущая истерия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ЕВРОПЕЙСКИМ ТУРИСТАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ПОБЫВАТЬ НА ЭТОЙ УБОЙНОЙ ВЫСТАВКЕ ЗАПАДНОЙ БРОНЕТЕХНИКИ: ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! ПОЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ЗАПАДНОГО ВООРУЖЕНИЯ МОГУТ ВООЧИЮ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИМ &quot;ВТЮХИВАЕТ&quot; ЗАПАД ЗА ИХ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
Ответить
4 час.
МБ
Михаил Бердников
Выставка вооружения всегда интересная кампания,т.к. на её фоне можно сделать селфи. Молодёжь одобряет.
Ответить
3 час.
Сергей Федотов
Не так давно было предложение разместить подбитую и отбитую у висюшников западную технику перед посольствами этих стран в Москве. Вот не помню, реализовали эту замечательную идею или нет Но идея великолепна и до сих пор актуальна. После выставки на Поклонной всей этой западной халабуде самое место перед окнами западных посольств.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх