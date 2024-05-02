Первомайский "парад артефактов"

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Сергей Федотов

Не так давно было предложение разместить подбитую и отбитую у висюшников западную технику перед посольствами этих стран в Москве. Вот не помню, реализовали эту замечательную идею или нет Но идея великолепна и до сих пор актуальна. После выставки на Поклонной всей этой западной халабуде самое место перед окнами западных посольств.