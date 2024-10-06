❗️⚡️Объективный контроль удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" по контейнеровозу с боекомплектами и западным военным снаряжением для ВСУ в порту Одессы.
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❗️⚡️Объективный контроль удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" по контейнеровозу с боекомплектами и западным военным снаряжением для ВСУ в порту Одессы.