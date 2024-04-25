Для репетиции и проведения парада к Дню Победы в Омске несколько дней будут перекрывать центральные улицы.
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Для репетиции и проведения парада к Дню Победы в Омске несколько дней будут перекрывать центральные улицы.