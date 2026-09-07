The Yanina Couture Autumn/Winter 2026-2027 Collection, dubbed « Provocation », was influenced by the era of Marie Antoinette and by the sassy ingenues in the books by Guy de Maupassant, Honoré de Balzac and Émile Zola.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым