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Fashion Mayann

1 подписчик

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

The Yanina Couture Autumn/Winter 2026-2027 Collection, dubbed « Provocation », was influenced by the era of Marie Antoinette and by the sassy ingenues in the books by Guy de Maupassant, Honoré de Balzac and Émile Zola.

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