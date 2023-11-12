Рязанский бизнес обсуждает возможность повышения безопасности на Почтовой

«Текущая неделя началась и завершается массовыми рейдами полиции», — говорится в сообщении и отмечается, что предприниматели готовы принимать участие в вопросах безопасности, но бизнесу нужно дать «спокойно работать».
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