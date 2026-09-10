🎭 В музтеатре Симферополя готовят главную премьеру осени — мюзикл «Алые паруса» В Государственном академическом музыкальном театре РК идёт подготовка к новой постановке.
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