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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У форварда «Рейнджерс» 4 очка в 2 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» забросил 2 шайбы в матче с новым клубом НХЛ в регулярном чемпионате (5:6 ОТ).  В активе россиянина стало 4 (2+2) очка в 2 играх в текущем сезоне.

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