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Новости Липецка

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В Липецке «Рено» сбил велосипедиста на трассе Орел – Тамбов

В Липецке «Рено» сбил велосипедиста на трассе Орел – Тамбов

55-летняя женщина на «Рено» сбила 30-летнего велосипедиста.В Липецке вечером 10 сентября на автодороге Орел - Тамбов произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста.

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