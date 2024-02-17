Bloomberg: на Западе разрабатывают для Украины БПЛА с искусственным интеллектом

Британия, США и другие страны Запада занимаются разработкой новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли восполнить нехватку артиллерии.
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