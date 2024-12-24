Адрес беды В одиночку семье Петровых не восстановить свой дом. Обращаемся к неравнодушным жителям нашего района: нужна всякая помощь, в том числе и материальная.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Адрес беды В одиночку семье Петровых не восстановить свой дом. Обращаемся к неравнодушным жителям нашего района: нужна всякая помощь, в том числе и материальная.