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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Адрес беды

Адрес беды В одиночку семье Петровых не восстановить свой дом. Обращаемся к неравнодушным жителям нашего района: нужна всякая помощь, в том числе и материальная.

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