Русская весна

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ВСУ лишились большей части американских БМП Bradley в Запорожье — AFP (ФОТО)

ВСУ лишились большей части американских БМП Bradley в Запорожье — AFP (ФОТО)

ВСУ лишилось большей части парка американских БМП Bradley в Запорожье, пишет AFP. Боевые машины были уничтожены российскими войсками в районе г.

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