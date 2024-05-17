Истребители F-16 на Украине будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
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