Елена Максимова — первая в СССР актриса, которая появилась на экране голой и это понравилось Сталину

Елена Максимова — замечательная советская актриса, снявшаяся более чем в 80 картинах. В ее творческом багаже картины, ставшие знаковыми для целых поколений советских людей: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Россия молодая», «Калина красная».
Елена Максимова — замечательная советская актриса, снявшаяся более чем в 80 картинах. В ее творческом багаже картины, ставшие знаковыми для целых поколений советских людей: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Россия молодая», «Калина красная».
Свежие комментарии