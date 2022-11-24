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Елена Максимова — первая в СССР актриса, которая появилась на экране голой и это понравилось Сталину

Елена Максимова — первая в СССР актриса, которая появилась на экране голой и это понравилось Сталину

Елена Максимова — замечательная советская актриса, снявшаяся более чем в 80 картинах. В ее творческом багаже картины, ставшие знаковыми для целых поколений советских людей: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Россия молодая», «Калина красная».

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