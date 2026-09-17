Кадры ударов по Киеву: ракеты бьют одна за другой (ВИДЕО)

Кадры ударов по Киеву: ракеты бьют одна за другой. Падение «обломков» зафиксировано в нескольких местах в Днепровском районе, — заявил Кличко.
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