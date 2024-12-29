На Западе оценили мощность «Орешника»

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Vladimir Orekhov

Орешник - отличное, наверно, оружие. но ему нужны необычные, особоважные цели, удар по которым оправдывают мощь Орешника. Может быть, стоит обратить внимание на целесообразность в дополнение к бронепробивным средствам уничтожение бронетехники применять и использование БПЛА для доставки средств её сжигания (напалм, термит и проч)?