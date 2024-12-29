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На Западе оценили мощность «Орешника»

На Западе оценили мощность «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» стал самым мощным конвенциональным оружием. Мощность нового российского оружия оценил военный аналитик Драго Босния в материале для западного портала InfoBRICS.

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Комментарии
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mdm1956
И всё ??
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14 час.
VO
Vladimir Orekhov
Орешник - отличное, наверно, оружие. но ему нужны необычные, особоважные цели, удар по которым оправдывают мощь Орешника. Может  быть, стоит  обратить внимание на целесообразность в дополнение к бронепробивным средствам уничтожение бронетехники применять и использование БПЛА для доставки средств её сжигания (напалм, термит и проч)?
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14 час.

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