Ракетный комплекс «Орешник» стал самым мощным конвенциональным оружием. Мощность нового российского оружия оценил военный аналитик Драго Босния в материале для западного портала InfoBRICS.
На Западе оценили мощность «Орешника»
Комментарии
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mdm1956
И всё ??
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14 час.
VO
Vladimir Orekhov
Орешник - отличное, наверно, оружие. но ему нужны необычные, особоважные цели, удар по которым оправдывают мощь Орешника. Может быть, стоит обратить внимание на целесообразность в дополнение к бронепробивным средствам уничтожение бронетехники применять и использование БПЛА для доставки средств её сжигания (напалм, термит и проч)?
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14 час.
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