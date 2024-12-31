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Самедов — о словах Соболева про «Спартак»: «Мужик, ты серьезно? Тебе скоро 30 лет, можно херней не заниматься?»

Самедов — о словах Соболева про «Спартак»: «Мужик, ты серьезно? Тебе скоро 30 лет, можно херней не заниматься?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о трансфере Соболева в «Зенит».

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