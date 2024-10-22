Ставка Quantix Capital на 6 миллионов долларов: революция в красоте и K-pop с Mei Solutions

Компания Quantix Capital объявила об инвестировании 6 миллионов долларов в Mei Solutions, динамично развивающуюся косметическую компанию и социальную медиа-платформу K-pop, чтобы поддержать растущий сектор красоты и развлечений.
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