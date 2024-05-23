Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время тренировочного полета

Global Look Press/IMAGO/Bjorn Trotzki Польский истребитель МиГ-29 во время тренировочного полета над населенным пунктом потерял топливный бак, сообщило генеральное командование вооруженных сил страны в соцсети Х.
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