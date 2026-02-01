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«Спартак» открыл продажу абонементов на сезон 2026/27

В этом году болельщики могут выбрать один из двух вариантов абонементов: 1) 15 матчей Альфа-Банк РПЛ и 3 матча Фонбет Кубка России; 2) Только 15 матчей премьер-лиги.

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